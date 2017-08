Planetoide scheert rakelings langs de aarde

De planeto´de 2012 TC4 schiet over twee maanden rakelings langs de aarde. Op 12 oktober bedraagt de afstand tussen dit object en onze planeet slechts 44.000 kilometer.



2012 TC4 is al in 2012 ontdekt door het Pan-STARRS observatorium op Hawa´, maar is nu opnieuw gevonden door ESOĺs Very Large Telescope in Chili. In 2012 scheerde de astero´de op een afstand van zoĺn 96.000 kilometer langs de aarde. Astronomen wisten in dat jaar al dat de planeto´de in oktober 2017 opnieuw in de buurt van de aarde zou komen, maar slaagden er niet in om de exacte route in kaart te brengen. Logisch ook, want een ruimtesteentje met een doorsnee van zestien meter is lastig te volgen.



Omdat de afstand tot 2012 TC4 in oktober slechts 44.000 kilometer is, hopen astronomen meer te weten te komen over het object. Wellicht lukt het om informatie te verzamelen over de samenstelling van de planeto´de.



Stel dat 2012 TC4 in de toekomst in botsing komt met de aarde, dan vormt dit gelukkig geen groot gevaar voor de mensheid. In 2013 verbrandde er een twintig meter grote planeto´de boven het Russische Tsjeljabinsk. Wetenschappers vermoeden dat 4000 tot 6000 kilo puin van de meteoriet het aardoppervlak haalde. Wanneer planeto´de 2012 TC4 ooit in de atmosfeer terechtkomt, dan is het effect ongeveer gelijk.

Reacties

16-08-2017 16:25:42 allone

Stamgast



WMRindex: 29.203

OTindex: 58.782

Quote:

Wellicht lukt het om informatie te verzamelen over de samenstelling van de planetoïde. en hoe gaan ze dat doen?

Maar geruststellend dat iig deze niet de ondergang van het leven op aarde zal betekenen en hoe gaan ze dat doen?Maar geruststellend dat iig deze niet de ondergang van het leven op aarde zal betekenen

16-08-2017 16:47:45 chimera

Erelid



WMRindex: 85

OTindex: 3.668

T Quote:

Stel dat 2012 TC4 in de toekomst in botsing komt met de aarde, dan vormt dit gelukkig geen groot gevaar voor de mensheid. .....



Quote:

geen groot gevaar



4000 tot 6000 kilo vind ik nog best wat... XD .....4000 tot 6000 kilo vind ik nog best wat... XD

16-08-2017 16:51:59 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.814

OTindex: 172

S



Maar in de gelinkte artikelen hebben ze het zelfs over dichtbij bij 1,8miljoen km. @chimera : Allemaal relatief he. 44.000km vind ik ook niet echt dichtbij klinken. Ik zou het niet willen fietsen in ieder geval.Maar in de gelinkte artikelen hebben ze het zelfs over dichtbij bij 1,8miljoen km.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: