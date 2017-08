Koppel betrapt glurende buurman op zolder

Toen Jerome en Ashley Kennedy uit Pittsburgh (Pennsylvania) vreemde geluiden en een lichtje ontdekten op hun zolder, gingen ze op onderzoek uit. Ze pl

16-08-2017 11:46:28

Het klinkt als een vrij opgeklopt verhaal. Hij lag op een ventilatiepijp waardoor hij in de slaapkamer zou kunnen kijken... Er zit in dit verhaal weinig onderbouwing dat hij echt aan het gluren is geweest. De activiteiten die ze vastgelegd hadden waren allemaal gerelateerd aan verbouwing. Wel erg dubieus natuurlijk dat hij die verbouwingsactiviteiten niet overlegd heeft. Ik zie in dit artikel echter weinig aanleiding tot een veroordeling.