Oppasmeisjes stoppen baby in koelkast

De politie in de Amerikaanse staat Massachusetts heeft twee tienermeisjes opgepakt die bij het oppassen een baby in de koelkast stopten en de deur dichtdeden. Ze moesten dinsdag voor de rechter verschijnen.De meisjes werden ontdekt toen er op sociale media een video rondging van het incident.De twee waren aan het oppassen bij een gezin in Danvers. Op Snapchat plaatsten ze een filmpje waarop te zien is hoe een van de twee meisjes lachend de huilende baby in de koelkast stopt. De moeder was op dat moment aan het douchen in het hotel waar de familie verbleef.En van de scholieren is een nicht van het zeven maanden oude meisje. De moeder reageert geschokt maar begripvol op een lokale televisiezender. "Ik wil dat niemand ooit meer in de buurt komt van mijn kind."Toch lijkt ze ook begrip te hebben. "Ik weet dat ze mijn dochter nooit pijn zou doen en dat dat niet haar bedoeling was. Ik denk dat het gewoon gekkigheid was, dommigheid. Maar ik zal mijn kinderen nooit meer bij mijn nichtje en haar vriendinnen achterlaten." Ze wil zelfs niet dat haar nichtje haar dochter nog ziet. Volgens de moeder mankeert de baby niets.De politie kwam de tieners via het filmpje op het spoor en pakte ze op. Ze worden verdacht van het in gevaar brengen van een kind en van mishandeling met een gevaarlijk wapen. Nadat ze dinsdag bij de kinderrechter verschenen mochten ze terug naar huis naar hun ouders.