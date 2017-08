Zweed legt zeer zeldzame witte eland van dichtbij vast

zeer

Voor de Zweed Hans Nilsson was het een langgekoesterde droom die uitkwam: hij kreeg een witte eland voor zijn camera. Dat soort elanden isnogal zeldzaam, in heel Zweden lopen er maar zo'n honderd rond.Het dier is geen albino, maar is door een genetische mutatie vrijwel volledig wit. De eland liet zich rustig filmen in de natuur van de provincie Värmland, in het westen van Zweden. Nilsson stond op vijf meter van de eland en legde vast hoe het dier door het water liep en van wat struiken at.De eland leek totaal niet bang voor de cameraman. Mogelijk komt dat doordat het dier bekend is met de lokale inwoners van Värmland. Zij komen de witte eland weleens tegen.