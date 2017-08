Playmate vergeet haar broek aan te trekken terwijl ze gaat tanken

Had ze geen zin om een broek aan te doen? Was ze in een verwarde bui? Of loopt ze gewoon graag zo rond? Wij denken vooral het laatste bij playmate Ana

Reacties

15-08-2017 09:33:01 venzje

Oudgediende



Ze heeft wel degelijk een broek aan.

Nou ja, broek... Ze heeft iets aan.

15-08-2017 09:43:20 allone

Stamgast



Dus, wat is het probleem, ze is 'netjes' aangekleed @venzje : idd, een string zo te zien.Dus, wat is het probleem, ze is 'netjes' aangekleed

15-08-2017 09:49:37 venzje

Oudgediende



Zo worden er ook



Laatste edit 15-08-2017 09:52 @allone : Ik ken er inderdaad wel meer die zo'n reetveter dragen. Maar doorgaans niet in combinatie met zo'n kort rokje en dat is hier eigenlijk het opvallendste.Zo worden er ook heel nette jurkjes verkocht...

15-08-2017 12:21:54 kojak

Erelid



Na een lange studie ben ik tot de conclusie gekomen dat ze een hele mooie auto heeft.

15-08-2017 12:32:23 kojak

Erelid



@allone : een 6 cilinder Mercedes GLK klasse. Prachtige rondingen, alleen een krap interieur en zuipt teveel.

15-08-2017 13:10:26 De Paus

Oudgediende



S . Ik draag zelf nooit ondergoed onder mijn pausjurk, maar die is - gelukkig - niet zo kort

15-08-2017 15:47:10 Umpie

Erelid



Ik vergeet thuis ook wel eens mijn kleren, en dat vindt mijn vrouw dan niet erg. Vergeten, ja natuurlijk.Ik vergeet thuis ook wel eens mijn kleren, en dat vindt mijn vrouw dan niet erg.

15-08-2017 16:29:44 allone

Stamgast



@kojak :

goh, zo leer je nog wat van zo'n artikel goh, zo leer je nog wat van zo'n artikel

