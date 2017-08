Slowaakse sneltrein verliest tijdens de rit zijn locomotief

In Slowakije heeft een sneltrein op weg naar de hoofdstad Bratislava zijn locomotief verloren. De trein en de locomotief bleven nog een eind los van elkaar rijden, maar werden toen automatisch tot stilstand gebracht door het remsysteem.



De reizigers zaten aan het begin van de middag meer dan twee uur vast in de hete trein bij de plaats Zarnovica. Ze moesten wachten op een vervangende locomotief. De Slowaakse ProRail vermoedt dat de locomotief last had van metaalmoeheid. Hij is voor onderzoek uit de roulatie gehaald.



Het treinverkeer op het traject lag uren stil.

Reacties

14-08-2017 20:22:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.102

OTindex: 55.497

Slordig van die trein!

Die had toch beter moeten opletten.

14-08-2017 20:33:56 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.765

OTindex: 142

T S Ze hadden het metaal niet zo vroeg moeten wekken...

14-08-2017 23:22:17 kojak

Erelid



WMRindex: 2.596

OTindex: 1.909

Aha.... dat verklaard alles. Prorail is Slowaaks.

14-08-2017 23:41:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.032

OTindex: 27.314

@kojak :

als dat zo is, dan verklaart dat inderdaad veel.... als dat zo is, dan verklaart dat inderdaad veel....

