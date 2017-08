Spelfouten in Malden zijn weggepoetst

De omleidingsborden met een spelfout in Malden zijn aangepast. De 'z' is vervangen voor een 's'. Op de borden stond namelijk 'kruizing' in plaats van 'kruising'.Op de Groesbeekseweg zelf stond er nog één waarop ook sprake is van 'kruizing', waar het toch echt 'kruising' moet zijn. Want als je een foutje maakt, moet je het wel consequent doen natuurlijk.