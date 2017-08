15 minderjarigen behandeld voor rabies na seks met ezel

15 minderjarigen die een ezel in het kleine plattelandsdorpje Sidi Kamel (provincie Sidi Kacem) seksueel hebben misbruikt, zijn behandeld voor rabiŽs die zij van het dier hebben gekregen.



De kinderen, in de leeftijd van 7 tot 15 jaar, werden met spoed naar het Mechraa Belksiri ziekenhuis gebracht waar zij een week verbleven. Zij ontvingen hier medische behandeling nadat een ezel rabiŽs aan hen had overgedragen, meldde de Marokkaanse krant Al Akhbar.



De lokale autoriteiten hebben de inwoners van het dorpje (en omgeving) gewaarschuwd en zijn op zoek naar mogelijke anderen die het dier hebben "benaderd" en "bewonderd", om het risico van de verspreiding van rabiŽs onder de inwoners van de regio te beperken.



Het voorval werd onderwerp van bespotting onder de bevolking van het kleine dorpje, maar het is ook een onderwerp van angst en schaamte voor ouders die zich in het uiterste geheim gehaast hebben om hun kinderen te vaccineren voor het geval dat ze het dier hebben benaderd zonder dit aan anderen te vertellen.



Volgens de krant zou het aantal infecties veel hoger kunnen zijn, omdat sommige ouders hun kinderen naar ziekenhuizen buiten de regio kunnen hebben gebracht om vernedering te voorkomen.



Afgezien van de onwetendheid en seksuele ellende die deze zaak onthult, komt de vraag naar boven wat de Marokkaanse wet nou eigenlijk zegt over bestialiteit? En wat blijkt, bestialiteit is volgens de Marokkaanse wet niet strafbaar. Er zijn wel wetten tegen dierenmishandeling, maar bestialiteit valt hier niet onder.



Ahmed Tazi, voorzitter van de Vereniging voor de Verdediging van Dieren en Natuur (ADAN), benadrukt aan h24.info dat het gebrek aan onderwijs een belangrijke rol speelt in de verspreiding van dit soort gedrag van jongeren in bepaalde regio's. Hij geeft aan dat er een wetsonderwerp in voorbereiding is om aan de regering voorgelegd te worden om deze gedragingen te beŽindigen en voor de wet strafbaar te maken.



De eigenaar van de ezel zal naar alle waarschijnlijk wel vervolgd worden, hij had de ziekte van de ezel moeten melden aan de autoriteiten. De ezel is in deze dubbel slachtoffer, na seksueel te zijn misbruikt heeft de eigenaar de ezel i.v.m. de ziekte moeten afmaken.

Reacties

14-08-2017 09:10:12 Hisoka

Erelid



WMRindex: 924

OTindex: 975

Ik had als kop geschreven.

Ezel in Marokko, afgemaakt na ongeschikt te zijn voor seks.



Maar eerlijk is eerlijk, bestialiteit is hier ook nog geen twintig jaar verboden, hadden wij vroeger niet van die porno dieren boerderijen?

14-08-2017 09:24:49 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.969

OTindex: 2.891

Maar ik ben ook hoofdzakelijk bij nonnen en op water opgegroeid.



Kregen deze kinderen seksuele voorlichting op deze manier of hebben ze gelijk dit zieke gedrag? @Hisoka : Nog nooit van gehoord.Maar ik ben ook hoofdzakelijk bij nonnen en op water opgegroeid.Kregen deze kinderen seksuele voorlichting op deze manier of hebben ze gelijk dit zieke gedrag?

14-08-2017 10:47:24 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.547

OTindex: 8.321

S Dat doet mij denken aan dat grapje van André Hazes (1951-2004).

Een man wandelt door het magische bos. Hij komt een stelletje kabouters tegen die lopen te zingen: Wij hebben toverkracht, wij hebben toverkracht.

Een eindje verder zit een huilend meisje. Hij vraagt wat er aan de hand is. Zij begint haar trieste verhaal met de woorden: Ik ben To.

14-08-2017 11:25:55 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.424

OTindex: 49

Ezeltje Wip

14-08-2017 13:25:46 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 60.022

OTindex: 27.302

Quote:

De kinderen, in de leeftijd van 7 tot 15 jaar, werden met spoed naar het Mechraa Belksiri ziekenhuis gebracht waar zij een week verbleven. Zij ontvingen hier medische behandeling nadat een ezel rabiës aan hen had overgedragen, meldde de Marokkaanse krant Al Akhbar.

een kind van 7 dat seks had met een ezel, wat moeten we ons daarbij voorstellen een kind van 7 dat seks had met een ezel, wat moeten we ons daarbij voorstellen

14-08-2017 15:15:52 klok

Erelid



WMRindex: 2.018

OTindex: 81

T S

Waren ze door iemand gedwongen of waren de 15 jarigen elkaar en de jongere ukkies wat aan het ophitsen? En uh... Waarom hadden deze kinderen uberhaupt seks met een ezel?Waren ze door iemand gedwongen of waren de 15 jarigen elkaar en de jongere ukkies wat aan het ophitsen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: