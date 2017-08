Hond klaagt KLM aan om vertraging

Voor het eerst dient een hond een claim in bij een vliegmaatschappij vanwege ernstig vertragingsleed.



Donderdag eist een IsraŽlische passagier dat KLM ook aan haar hond Tony 400 euro schadevergoeding uitkeert, omdat hun vlucht van Tel Aviv naar Amsterdam een paar weken geleden 6 uur werd vertraagd door een technisch mankement.

"De Europese wet schrijft voor dat dit geen overmacht is. Wij vragen KLM compensatie voor Tony en zijn bazin. Zij hebben alle twee ongemak ondervonden van het lange wachten. Ook voor de hond moest een ticket worden gekocht, omdat hij in het ruim werd vervoerd", aldus directeur Victor Loonstein van het incassobureau Claim4U in Amsterdam.

