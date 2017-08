Penis wordt donderdag van Deventer fietspad gepoetst

De enorme penis die op het fietspad tussen Schalkhaar en Lettele is geschilderd, wordt donderdag verwijderd. Extra toezicht rondom de plek komt er vooralsnog niet.Dat laat woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer weten.Het gigantische geslachtsdeel werd zeker anderhalve week geleden al op het fietspad geverfd. Bij Cambio - het bedrijf dat namens de gemeente de schoonmaakwerkzaamheden verricht - was de situatie eind vorige week al bekend.VakantieStuurman: ,,Cambio heeft de schoonmaak aanstaande donderdag gepland. Dat heeft ook te maken met de huidige vakantieperiode. Dan zijn minder mensen inzetbaar.''ToezichtBuurtbewoners vermoeden dat de pikante verftekening het werk is van een groep jongeren die vaker in de buurt rondhangt. Bij de gemeente zijn er geen geluiden over zo'n groep bekend. ,,Team Toezicht en de Wijkbeheerder hebben nog geen klachten gehad die zo'n situatie schetsen. We zien dit dan ook als een incident.'' Van extra of strenger toezicht is daarom nog geen sprake.Desondanks baalt Stuurman wel stevig van de ondoordachte actie: ,,Dit is natuurlijk ontzettend vervelend. Zoiets kost de gemeenschap veel geld.''