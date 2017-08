Medewerkers SecurCash anderhalf uur vast in geldwagen

Twee medewerkers van waardetransportbedrijf SecurCash hebben dinsdag anderhalf uur lang vastgezeten in een geldwagen in Dronten. Bij winkelcentrum Dronten Zuid ontstond een storing, waardoor de twee de beveiligde wagen niet meer uit konden.



De een was de bestuurder, de ander zat achterin. Ze waren door een sluis van elkaar gescheiden. De geldwagen kon nog wel rijden en de brandweer vroeg de chauffeur daarom naar de brandweerkazerne te komen.



Daar heeft de brandweer met gereedschap een kier bij de deur opgerekt. Zo kon de medewerker achter in de wagen een flesje water krijgen. Een andere medewerker van SecurCash is naar Dronten gekomen en heeft uiteindelijk het beveiligingssysteem gereset. Met een reservesleutel werden de medewerkers bevrijd.



Het incident in Dronten is de derde keer in korte tijd dat medewerkers van SecurCash in hun wagen opgesloten raken. Eind juni ging het mis in het Utrechtse Montfoort. Toen moest de brandweer de wagen met water koel houden omdat de zon er vol opstond. Begin juli ontstond bij een geldwagen van SecurCash in het Gelderse Zetten eenzelfde soort probleem.

Het lijken eigenlijk best wel veilige wagens. Je zult ze eerst naar een werkplaats moeten zien te krijgen voordat je met het zwaardere gereedschap de boel open kunt breken.

@Hart : Het is een storing in de sotware die de problemen veroorzaakt. Je hebt meer aan een hacker dan aan een breekijzer.

