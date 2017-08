Robot maait het gras in de Kruidenwijk

De Automower maait sinds kort een stuk gras in de Kruidenwijk voor de gemeente Almere. Het is voor het eerst dat een robot in het openbaar groen wordt ingezet. Volgens fabrikant Husqvarna is de maairobot de oplossing voor het kortwieken van gemeentegras. In verschillende steden wordt met de robot proefgedraaid.



Het apparaat is beveiligd tegen diefstal door een gps-trackingsysteem. Ook is de maairobot veilig voor kinderen en huisdieren. Zodra het een obstakel tegenkomt, stopt het met maaien en rijdt het een andere kant op.



De Automower heeft een eigen laadstation. Als de batterij bijna leeg is, rijdt hij automatisch terug naar het laadpunt. De robot zou stiller, goedkoper en beter voor het milieu zijn dan gemotoriseerde maaimachines. De proef bij het stuk gras aan de Mosweg is nu zes weken bezig en duurt in totaal zes maanden. Daarna bekijkt de gemeente of het project wordt voortgezet.

Reacties

13-08-2017 11:54:28 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.417

OTindex: 49

Ik ben benieuwd. Het lijkt me een behoorlijke stimulans voor vandalisme en die GPS-tracker heb je waarschijnlijk ook zo gedemonteerd.

13-08-2017 14:31:05 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.669

OTindex: 2.891



Bij mn ouders in de gemeente bleek dat erbij de groenvoorziening aardig wat gesjoemeld werd. Moesten ze een stuk opknappen, waren ze daar wel erg lang mee bezig. De bewoners zijn de werknemers gaan volgen. Wat bleek, ze gebruikte de spullen en tijd van de gemeente om wat bij te verdienen door privetuinen en dergelijke te onderhouden. Ze kwamen wel om 0900u op het werk en klokten om 17.00u weer uit. Maar ze werkten meerendeels van de tijd niet voor de gemeente. Dit is met bewijs aan de gemeente doorgegeven. Die lui hebben vervolgens heel slecht werk geleverd. En blijven dit doen in bepaalde straten .Ook andere (oneerlijke) ambtenaren helpen bepaalde mensen minder goed, doen er net even wat langer over etc. Je bemt dan wel af van luie, geldbeluste, wraakzuchtige ambtenaren.Bij mn ouders in de gemeente bleek dat erbij de groenvoorziening aardig wat gesjoemeld werd. Moesten ze een stuk opknappen, waren ze daar wel erg lang mee bezig. De bewoners zijn de werknemers gaan volgen. Wat bleek, ze gebruikte de spullen en tijd van de gemeente om wat bij te verdienen door privetuinen en dergelijke te onderhouden. Ze kwamen wel om 0900u op het werk en klokten om 17.00u weer uit. Maar ze werkten meerendeels van de tijd niet voor de gemeente. Dit is met bewijs aan de gemeente doorgegeven. Die lui hebben vervolgens heel slecht werk geleverd. En blijven dit doen in bepaalde straten.Ook andere (oneerlijke) ambtenaren helpen bepaalde mensen minder goed, doen er net even wat langer over etc.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

