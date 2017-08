Dronken bestuurder probeert achteruit A2 Haarrijn op te rijden

Een dronken bestuurder is donderdagavond door de politie in de kraag gevat. Toen de man bij tankstation Haarrijn achteruit de A2 op probeerde te rijden, kregen overige bestuurders het vermoeden dat de man niet helemaal nuchter meer was.



Rond 20.15 uur kreeg de politie dan ook een melding van het voorval. De politie ging op zoek naar het voertuig en kon deze uiteindelijk op de vluchtstrook stil laten zetten. "Al zwalkend kwam hij naar de motoragent toegelopen", schrijft de politie op Facebook.



De man bleek 805 ug/l (ruim 1,84 promille, wat zou betekenen dat de man tussen de zeven tot vijftien glazen alcohol genuttigd heeft, red.) in zijn bloed te hebben. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau.



"Gelukkig is niemand gewond geraakt. Melder, bedankt", besluit de politie Stichtse Vecht het relaas.

Reacties

Achteruit gaan spookrijden....die ben ik nog niet eerder tegen gekomen.

@Hart : een paar jaar terug reed ik over de a12 en hoorde ik op de radio dat er een spookrijder gesignaleerd was. Ik keurig naar de rechterbaan, en het was er niet één, maar op 15km heb ik er wel 100 geteld.

