Klussers ontdekken 51 jaar oude herinnering

DaniŽlle uit Avenhorn deed afgelopen week tijdens het klussen een bijzondere ontdekking. Onder het plafond was door vorige bewoners een herinnering achtergelaten."Twee jaar geleden zijn we verhuisd", vertelt DaniŽlle aan NH Nieuws. "Aan deze kamer waren we nog niet toegekomen. Toen we het plafond eruit hadden gehaald, kwamen we deze tekst tegen."Onder het oude plafond kwam de volgende tekst tevoorschijn: "Op 21 juni 1966 slaagde Catarina Johanna Riemsdijk (oud 17 jaar) voor het eindexamen M.M.S. aan het Westfriese Lyceum te Hoorn.In eerste instantie ging DaniŽlle zelf op Facebook op zoek naar Catarina. Toen dat niks opleverde, zette ze een foto van de tekst op Facebook. Inmiddels is haar oproep al meer dan 600 keer gedeeld. "Maar helaas nog zonder resultaat. Wel mensen die zich nog iets kunnen herinneren, maar geen concrete aankopingspunten."Toch hoopt ze de inmiddels 68-jarige vrouw alsnog op te kunnen sporen. "We zouden het leuk vinden als we Catarina het bericht kunnen laten zien. Hoe leuk is het om een herinnering terug te zien die na al die jaren weer boven komt drijven. Al weten we natuurlijk niet zeker of zij er zelf wel weet van heeft. Het kan natuurlijk zijn dat iemand anders die boodschap heeft geschreven."Uiteindelijk zal de tekst weer verdwijnen achter een nieuw plafond. "We laten de tekst natuurlijk wel staan. En we zetten er nog een eigen tekst naast, voor de volgende bewoner over een halve eeuw."Wie kan helpen bij het opsporen van Catarina, kan zich via Facebook melden bij DaniŽlle.