Agenten redden man uit berg van fastfoodafval

De politie in Schagen heeft de handen vol gehad aan een auto die van binnen was bezaaid met afval van fastfood.Nadat de agenten de auto op straat hadden zien staan, besloten ze bij de eigenaar thuis poolshoogte te gaan nemen. Toen bleek dat ook het huis van de man vol met rommel lag, meldt mediapartner Schagen FM.Daarop heeft de wijkagent, die foto's van de auto op Instagram heeft geplaatst, besloten in actie te komen. "Wij hebben hem aangemeld voor de juiste zorg", laat hij weten.