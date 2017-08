Konijn reist per ongeluk mee van Texel naar Duitsland in kofferbak

TEXEL - Een Duits echtpaar dat vakantie vierde op Texel, keek raar op toen zij in hun thuisland de koffers uit de auto haalden. Een konijn dat zich op het Noord-Hollandse eiland elke avond bij hun auto voegde, stapte in hun woonplaats Moers ook uit de auto.



Dat schrijft mediapartner Texelse Courant. Het diertje had ruim 300 kilometer met de vakantiegangers afgelegd. Nadat de Duitsers het konijn ondekten, verschanste het knaagdiertje zich onder de motorkap. De brandweer heeft het diertje uiteindelijk bevrijd.



Overigens was het diertje in de Duitse stad dichter bij huis dan op Texel, want de eigenaresse van het konijn meldde zich al snel na de berichtgeving op de site van de Texelse Courant. Zij bleek een landgenoot van de Duitsers en zal snel herenigd worden met haar huisdier.



Het beestje maakt het naar alle omstandigheden goed.

