Echtpaar ontslagen na leugens over beklimming Mount Everest

De Indiase politie heeft twee medewerkers ontslagen die gelogen hadden over het bereiken van de top van de Mount Everest. Het echtpaar had foto's van een andere bergklimmer gemanipuleerd, zodat het leek alsof zij er waren geweest. Ruim een jaar geleden werden ze ontmaskerd.De prestatie van de twee was vorig jaar groot nieuws binnen de klimsport. Het zou de eerste keer ooit zijn geweest dat een echtpaar samen de top van de hoogste berg ter wereld had bereikt. Ze kregen zelfs een certificaat van de Nepalese overheid.De Indiase politie heeft de twee ontslagen na intern onderzoek. "Daaruit bleek dat ze hebben gelogen tegen de Indiase en Nepalese overheid", vertelde de politiechef van het Indiase Pune aan persbureau AFP. "Ze hebben foto's bewerkt waarop te zien was dat ze de top van de Mount Everest hadden bereikt. In werkelijkheid zijn ze daar nooit geweest." De Nepalese overheid heeft de twee ook een klimverbod van tien jaar opgelegd.De zaak kwam aan het rollen door alpinist Satyarup Siddhanta, de eigenaar van de originele foto's. Hij schreef er destijds over op zijn Facebookpagina.