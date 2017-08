Dubbeldekker rijdt winkel in Londen binnen

Een dubbeldekkerbus is in het zuiden van Londen een winkel binnengereden. De voorkant van de winkel is ingestort. Twee vrouwen zitten boven in de bus vast. Volgens de brandweer die ze probeert te bevrijden, zijn ze bij kennis en ademen ze.Het ongeluk gebeurde in de straat Lavender Hill. Daar reed lijn 77 de winkel in huishoudelijke apparaten, Poggen Pohl Kitchen Design Centre, binnen. De schade is flink, is te zien op foto's van de plek van het ongeluk.De buschauffeur raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend wat de oorzaak is.