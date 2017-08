Man levensgevaarlijk gewond door terugkaatsende kogel

Een man uit de Amerikaanse plaats Marietta (Texas) is levensgevaarlijk gewond geraakt, toen een kogel die hij had afgevuurd via het keiharde pantser van een gordeldier terugkaatste in zijn gezicht. Het slachtoffer moest per traumahelikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht. Daar moest zijn kaak worden gehecht.Volgens de politie, zo melden Amerikaanse media, zag de man gisterochtend in zijn achtertuin een flink uit de kluiten gewassen armadillo (gordeldier) lopen. Vermoedelijk was het prehistorisch ogende dier, dat op de rug verbeende huidschilden heeft, op zoek naar eieren of vruchten. De man pakte zijn pistool en probeerde het dier met drie kogels te doden. Maar een van de kogels ketste af op het ondoordringbare pantser en raakte vervolgens de man. Korte tijd later werd het hevig bloedende slachtoffer door zijn vrouw aangetroffen in de tuin.De dienstdoende sheriff heeft verklaard dat de onbekende man het inmiddels weer goed maakt. Hoe het met gordeldier gaat is onbekend. Het beest zou na de schietpartij in de struiken zijn verdwenen en is sindsdien spoorloos.