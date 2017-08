Apen als obers in Japans restaurant

In de Kayabukiya Taverne in de Japanse stad Utsunomiya worden gasten op een wel heel bijzondere wijze bediend: aapjes brengen daar in schattige uniforms drankjes en servetten naar de gasten. Als beloning krijgen ze aan het einde van de dag een tros bananen.Het concept ontstond 29 jaar geleden, toen het aapje van de eigenaar van de taverne begon met het imiteren van de obers. Inmiddels heeft de man een heel team van makaken die veel lokale gasten en toeristen naar het restaurant trekken, zo meldt Het Nieuwsblad.Hoewel het restaurant dankzij de schattige obers erg populair is, is niet iedereen enthousiast. Sommige mensen spreken zelfs van mishandeling, maar eigenaar Kaoro Otsuka vindt dat onzin. Hij zegt de apen erg goed te behandelen.,,Ik ben meer aan de aapjes gehecht dan aan mijn eigen familie”, zo verklaartOtsuka. ,,Ik knuffel hen en laat ze bij mij slapen.” De eigenaar van de taverne geeft aan dat de apen bovendien 'rijkelijk beloond' worden voor hun bijdragen.Hij is in elk geval niet van plan om de apen te ontslaan en te vervangen voormenselijke werknemers. ,,Sinds ik begon voor hen te zorgen, kan ik hen nietmeer laten gaan. Ze zijn gewoon veel te schattig.”