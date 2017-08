Poging om het hakenkruis opnieuw te lanceren faalt jammerlijk

Een ontwerpbedrijf wilde proberen om de swastika, het symbool dat door de nazi's als partij-embleem werd gebruikt, een nieuw leven te geven. Na een golf van kritiek die wekenlang aanhield, heeft KA Design die poging gestaakt.



Het bedrijf kondigde in juli op Facebook aan dat het een idee had opgevat voor 'een nieuwe swastika'. Het symbool werd duizenden jaren door verschillende culturen gebruikt om bijvoorbeeld vreugde en vrede te verbeelden, aldus het bedrijf. Adolf Hitler heeft het imago van de swastika verpest en daar ging het KA Design nu verandering in brengen.



Online werden verschillende t-shirts aangeboden met een swastika in regenboogkleuren, met daaronder woorden als 'vrede', 'liefde' en 'zen'.



Al snel viel het internet over het bedrijf heen. De campagne werd antisemitisch, dom en bot genoemd. Een belediging aan het adres van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord door de nazi's, aldus gebruikers op Facebook en de Amerikaanse organisatie Anti Defamation League, die strijdt tegen antisemitisme. De t-shirts werden uiteindelijk offline gehaald.



In een verklaring van een woordvoerder werd duidelijk dat KA Design niet wordt gerund door mensen met ervaring in de modewereld, maar door 'vrije denkers en kunstenaars'. De swastika-lijn komt wellicht nog terug, aldus de woordvoerder, die anoniem wilde blijven.

