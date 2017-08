Meisjes in dit Caraibisch dorp veranderen op hun 12de in jongens

Een op de negentig meisjes in het dorp Salinas in de Dominicaanse Republiek groeien in hun tienerjaren uit tot jongens. Door een genetische afwijking zijn ze ‘pseudohermafrodieten’, waardoor er pas op latere leeftijd mannelijke geslachtsorganen ontstaan.In Salinas is een op de negentig meisjes een ‘guevedoces’, wat ‘penis op 12’ betekent. Dat zijn meisjes waarvan in het begin van hun tienerjaren blijkt dat ze eigenlijk jongens zijn. Hun lichaam lijkt te veranderen van geslacht, waardoor er bij hen ook een penis begint te groeien.De zeldzame genetische afwijking wordt veroorzaakt door een enzym dat de productie van het mannelijke geslachtshormoon dihydrotestosteron blokkeert in de baarmoeder. Bij de geboorte lijkt het kind dan ook op een meisje. Maar eens de puberteit begint en de testosteron vrijkomt in het lichaam, begint de transformatie naar een jongen.Waarom de aandoening zo vaak voorkomt in Salinas is nog niet bekend. Maar ondertussen is het daar al aangenomen als een derde geslacht, naast het vrouwelijke en mannelijke. BBC2 sprak met Johnny, die geboren werd als Felicia. “Ik ging vroeger altijd naar school in een jurk, maar ik heb me nooit graag als een meisje gekleed”, zegt hij. “Al wat ik wilde doen is met de jongens spelen.”