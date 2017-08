Politie op jacht naar Deldense potloodventer met rood mutsje

AMBT DELDEN - Een vrouw kreeg afgelopen vrijdag de schrik van haar leven toen ze oog in oog kwam te staan met een potloodventer. Ze trof de man aan op de Meenhuisweg achter Elementis in Delden.



De man kwam plotseling bijna poedelnaakt uit de bosjes zetten. Bijna, want hij had enkel een rood mutsje op zijn hoofd. Toen de man de vrouw zag, zou hij zichzelf betast hebben.



De politie is op zoek naar meer mensen die de man hebben gezien, of meer over hem weten. Ook omdat vaker op deze locatie een potloodventer is gesignaleerd. Signalement: de man is tussen de 1 meter 80 en 1 meter 90 lang en licht getint.

