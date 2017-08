Winkelpersoneel wordt vervangen door robot

In het Midwesten van de Verenigde Staten kan je ‘m al tegenkomen. Tally, de robot die op termijn een hele reeks taken van gewoon winkelpersoneel zal overnemen: inventariseren, producten bijbestellen, prijsfouten corrigeren, verkeerd geplaatste producten op hun juiste plek terugleggen enzovoort ... Tally kan het allemaal.Zowel de Amerikaanse supermarktketen Schucks als Target hebben momenteel een test met Tally lopen. De robot is een creatie van de start-up Simbe Robotics, die eenvoudige repetitieve taken in de retailhandel wil automatiseren. “De meeste supermarkten beschikken al over voldoende goede ‘supply chain’-informatie en weten perfect wat verkoopt en wat niet”, aldus Brad Bogolea van Simbe. “Waar het hen meestal echter aan ontbreekt, is kennis over de ware stand van zaken op hun winkelschappen.”Hoe gaat Tally te werk?De robot rijdt door de winkel, scant voortdurend de rekken en neemt aldus alles in zich op wat nodig is of kan zijn om actie te ondernemen: een product dat is uitgeput en moet bijbesteld worden, een prijs die niet klopt en moet gecorrigeerd worden enzovoort.Dit kan allemaal gewoon tijdens de openingsuren van de winkel, maar ook daarbuiten. Tally geeft sowieso altijd voorrang aan klanten. Is het te druk in een bepaalde zone, dan keert hij daar op een later ogenblik terug. Komt hij in de onmiddellijke nabijheid van een klant, dan stopt hij gewoon even, zodat hij de klant absoluut niet kan hinderen. En raakt z’n batterij op, dan gaat hij zichzelf gewoon opladen in z’n ‘docking station’.Een gevaar?Sowieso is dit een evolutie om in het oog te houden. Naast heel wat voordelen, biedt Tally immers ook een gevaar voor werkgelegenheid in de retailsector.In de Verenigde Staten alleen al werken zo’n 3,5 miljoen mensen - waarvan de overgrote meerderheid laaggeschoold en weinig betaald is - in zo’n 40.000 supermarkten. Wedden dat zij Tally niet echt graag zien komen ...