Verdachte verstopt zich in omgevallen mobiele toilet

Na een korte achtervolging heeft de politie in Rotterdam maandagochtend vroeg een man aangehouden. Hij had zich verstopt op een bijzondere plek, namelijk in een omgevallen mobiele toilet. Wijkagent Jeroen Blom sprak op Twitter van de 'slechtste verstopplek ooit'.Het duurde vanochtend niet lang voordat de politie de gevluchte verdachte gevonden had. Hij werd gepakt voor openbaar dronkenschap."De verdachte kroop tussen de drollen door weer naar buiten", schamperde wijkagent Wim Rietveldt. "Wat een viespeuk!"