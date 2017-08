Zeebeestjes eten aan been van Australische jongen

Toen een jongen in Melbourne uit de zee liep dacht hij eerst nog dat er zand aan zijn benen zat, maar het bleek iets anders. Zijn benen zaten onder het bloed: kleine zeebeestjes zouden aan zijn benen hebben gegeten, zegt hij tegen The Guardian.De 16-jarige Sam Kanizay ging zwemmen bij Dendy Street Beach in Brighton, nadat hij had gevoetbald. In het water gingen de beestjes zo hardnekkig te werk dat de artsen in het ziekenhuis niet wisten hoe ze het bloeden moesten stoppen, zegt de vader van de jongen. Ook voor hen was het een raadsel wat er is gebeurd.Volgens mariene-bioloog Carol Phua is het geen groot dier geweest, want dan had je tandafdrukken gezien. "En bij kwallen krijg je zwellingen en brandwonden, maar geen bloed." Zeeluizen zouden daarom een aannemelijke verklaring zijn.Maar dit zouden dan wel enorm veel zeeluizen moeten zijn geweest. "Zeeluizen doen pijn, maar normaal krijg je niet zulke heftige bloedingen. De beestjes hebben in dit geval echt door de huid heen gegeten."Phua, die ook gespecialiseerd is in haaien, twijfelt niet aan de waarheid van het verhaal. "In AustraliŽ heerst een machocultuur, dan zeg je niet graag: 'Ik ben gebeten door zeeluizen.'"Oceanograaf Erik van Sybille heeft ook nog nooit zo'n grote bloeding door zeeluizen gezien, maar vindt het idee aannemelijk. "Er zijn ontzettend veel gevaarlijke dieren in de oceaan, zeker in AustraliŽ. De dieren zijn daar bewapend om elkaar het leven moeilijk te maken."Een van de gevaarlijkste beestjes in de oceaan is de kubuskwal. "Het dier is maar twee centimeter groot, maar enorm dodelijk", zegt Van Sybille. Zwem daarom liever met een wetsuit in AustraliŽ. "Ook moet je nooit koraal aanraken als je gaat duiken in AustraliŽ, want koraal kan gif bevatten. Als je het aanraakt komen er kleine gifpijltjes los van het koraal en die blijven zitten in je huid."