Bejaarde Nijmegenaar mag van politie niet meer zingen op het balkon

NIJMEGEN - Een boete wegens zingen. Volgens de politie kan Ton Peters hier op rekenen als hij het nog eens waagt op zijn balkon een liedje aan te heffen. Buren van de 87-jarige Nijmegenaar zeggen er zo veel overlast van te ondervinden, dat ze ten einde raad de hulp van wijkagent inriepen.Ton Peters weet niet goed of hij erom moet lachen of huilen. ,,Ik ben een vrolijke Brabander en mag graag een liedje zingen. Als dat al niet meer mag in Nederland. We leven toch in een vrij land?’’Afgelopen weekeinde belden twee wijkagenten bij hem aan. ,,Ze waren getipt door een buurman en hadden onder mijn balkon staan luisteren. Als ze me nog een keer zouden betrappen krijg ik een boete, zo werd me verteld.’’De 'boosdoener' is volgens Peters een benedenbuurman die een klein jaar geleden in het Hatertse appartementencomplex kwam wonen. Die stopte onlangs nog een briefje bij hem door de bus met daarop teksten als 'zachter zingen', 'niet op het balkon zingen', 'je zingt asociaal hard en verschrikkelijk vals.'Brabantse nachten zijn langOok de woningvereniging Talis heeft lucht gekregen van het burenconflict. Samen met zijn mantelzorger is de licht demente balkonzanger komende dinsdag uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van Talis. Ook de klagende buurman, Richard Bakker, is daarvoor uitgenodigd. Die zegt desgevraagd niet teveel vooruit te willen lopen op dat treffen.,,Ik woon hier aan de Jadestraat nu een jaar, maar nog geen dag met plezier’’, vertelt hij. ,,Vaak begint het gezang al om 06.00 uur in de ochtend. En altijd dezelfde liedjes. Brabantse nachten zijn lang en dat soort deuntjes. Zo hard, dat ik het zelfs met de hoofdtelefoon op nog hoor.De beste man staat in de hele flat al jaren bekend om zijn geluidsterreur. Niet voor niets dat hem de televisie en de radio al is afgenomen, Voor alle duidelijkheid. Ik verbied hem niet om te zingen. Alleen niet op het balkon, niet asociaal hard en niet in alle vroegte.’’