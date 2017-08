Caissiere zit klem tussen kassaband supermarkt

Een caissière van de Jumbo aan het La Fontaineplein in Woerden heeft zaterdagavond angstige momenten beleefd. De vrouw kwam met haar vinger klem te zetten in de kassaband.



Het lukte vervolgens niet om haar vinger er weer uit te trekken. Daarom werd de brandweer gebeld. Brandweermensen hebben haar uiteindelijk weten te bevrijden.



Ze is ter plaatse behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Je moet ook niet overal je vinger insteken he.

