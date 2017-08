Man urineert bovenop dinerende mensen op Oudegracht Utrecht

De politie heeft vrijdagavond in Utrecht op de Oudegracht een man aangehouden die van bovenaf op een groepje mensen urineerde die beneden op het terras zaten te eten. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.



'Gisteravond persoon aangehouden voor mishandeling. Piste van de #oudegracht naar beneden. Precies daar waar mensen op terras zaten te eten!', aldus de tweet van de wijkagent in het gebied Horeca Utrecht.



Alle slachtoffers hebben bij de politie aangifte gedaan van mishandeling. Daarnaast kan de man in ieder geval een boete van 140 euro tegemoet zien voor wildplassen.

Zo wordt je pizza ineens een pissa.

@venzje : Het schijnt wel goed te zijn voor je



mishandeling?Het schijnt wel goed te zijn voor je huid

je bent er weer

@allone : Ja, zeer onregelmatig, maar af en toe denk ik weer dat ik mij moet laten gelden. Is nooit zo, maar toch, die gedachten...

Wie moet me er anders op wijzen dat het een pisbehandeling was? @Hart : kom alsjeblieft zo vaak als je kanWie moet me er anders op wijzen dat het een pisbehandeling was?

Wat een zeikerd.

