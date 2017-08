COC wil stoppen met geslachtsregistratie op paspoort

Het COC wil af van de geslachtsregistratie op paspoort en identiteitskaart. Dat laat de organisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s) weten in het NRC.



“Geslachtsregistratie leidt voor veel mensen tot problemen, terwijl het onnodig en achterhaald is. De overheid behandelt mannen en vrouwen toch gelijk? En wat gaat het de autoriteiten aan wat er in je ondergoed zit?”, schrijven Tanja Ineke, voorzitter van het COC Nederland, en Philip Tijsma, voorzitter van de landelijke werkgroep politiek van het COC in de krant.



Veel mensen voelen zich niet meer thuis bij de vakjes man of vrouw, denkt COC. In het ergste geval zouden M of V doorgehaald en vervangen moeten kunnen worden door een X, vinden de schrijvers.

08-08-2017 12:17:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.841

OTindex: 2.560

Quote:

In het ergste geval zouden M of V doorgehaald en vervangen moeten kunnen worden door een X Maar dan krijgen we weer een XY-discussie. Maar dan krijgen we weer een XY-discussie.

08-08-2017 12:38:24 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 59.906

OTindex: 27.255

als je je paspoort uit je handtas of binnenzak kan halen bij een controle, dan ben je duidelijk nog niet geslacht

08-08-2017 12:46:39 stora

Stamgast



WMRindex: 5.796

OTindex: 756

Voor sommige mensen zou het een uitkomst zijn,maar om nou te zeggen heel, heel veel.

Dat is ook weer wat overdreven.

08-08-2017 13:59:29 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.399

OTindex: 49

Ik krijg toch aldoor zoveel jeuk van dit soort discussies. Hou toch op met dit gezeur.

