Bruidegom verrast verloofde met varkenshuwelijk

Je jawoord geven in het slijk, te midden van vijftig varkens: misschien niet meteen het meest ideale idee van een droomhuwelijk. De Engelse Billy Grieves dacht origineel uit de hoek te komen en zijn Steph te verrassen door op een varkensboerderij het huwelijk te organiseren. 'Little piggy' als bijnaam of niet, zij was allesbehalve opgezet.



Steph en Billy deden mee aan de Britse realityreeks 'Don't tell the bride'. Koppels krijgen in dat programma een budget om te trouwen, maar er zit één belangrijk addertje onder het gras: de bruidegom regelt alles, zonder enig medeweten van zijn aanstaande. En dus vond Billy het een uitstekend idee om 14.000 pond uit te geven aan een varkenshuwelijk: vijftig varkens, bruidsmeisjes in een roze tenue, sieraden en ballonnen in de vorm van de dieren. En dat allemaal op een varkensboerderij. Steph weigerde nog een woord tegen hem te zeggen toen ze voor het altaar stond. "Dit moet een grap zijn", vertelde ze voor de camera. "Ik wil geen varkens op mijn huwelijk. Het is allemaal zwaar uit de hand gelopen, hopelijk is alles nu zo snel mogelijk achter de rug."



De twee hadden elkaar vier jaar geleden leren kennen in een discotheek. Vorig jaar volgde het aanzoek. "We zijn twee absolute tegengestelden, maar ik had nooit gedacht dat we tussen de beesten zouden trouwen. Ik ben zo razend dat ik zelfs niet meer in het huwelijksbootje wil stappen." Op Twitter reageerden kijkers thuis met medeleven voor de bruid: "Dit is het belachelijkste dat ik ooit in mijn leven gezien heb." En: "Ze zou beter NIET met dit varken trouwen."



Naast een faliekant mislukt huwelijk gunde Billy zijn bruid ook al geen geslaagde vrijgezellenavond. Terwijl zij het stellen met acht flessen fruitwijn en enkele shotjes Jägermeister, deed Billy zichzelf intussen niets tekort: 1.500 pond (1.670 euro) gaf hij uit aan zijn eigen feestje. "Maar hey, uiteindelijk heeft ze toch ja gezegd. Ik ben getrouwd met het meisje van mijn dromen", besluit de brandweerman toch nog op een positieve noot.

Reacties

07-08-2017 13:10:07 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.522

OTindex: 8.269

S kunnen soms lastige zeurpieten zijn . Maar:"Ik wil geen varkens op mijn huwelijk". Daar kan ik die mevrouw toch geen ongelijk in geven. Vrouwenkunnen soms lastige zeurpieten zijn. Maar:"Ik wil geen varkens op mijn huwelijk". Daar kan ik die mevrouw toch geen ongelijk in geven.

