Kat uit auto gegooid

Op de A28 is vrijdagochtend een kat uit een auto gegooid. Dat gebeurde in de buurt van Nunspeet. Het beestje overleefde het bizarre voorval niet, de dader is aan de kant gezet.



Onacceptabel gedrag, zo noemt politieman Johan Bouma de gruwelijke daad. ,,Zo ga je niet met dieren om." De politie werd door een getuige ingeschakeld. Daarop werd de dader, tevens de eigenaar van de kat, staande gehouden.



De dierenpolitie doet verder onderzoek naar de zaak. Volgens Bouma was er eerst nog 'wat onduidelijkheid' over de zaak, waarop werd besloten de gegevens van de eigenaren te noteren. Zij worden later gehoord.

Reacties

Als je niet meer voor een huisdier kan of wil zorgen, breng het dan toch naar het asiel! Gun dat beestje nog een kans op een fijn leven! Soms wou ik dat men "gelijke monniken, gelijke kappen" in de wet toestond. Konden we de dader eventjes op de snelweg op hoge snelheid het raam uit gooien. Weet hij/zij ook eens hoe dat voeltAls je niet meer voor een huisdier kan of wil zorgen, breng het dan toch naar het asiel! Gun dat beestje nog een kans op een fijn leven!

