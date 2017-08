Deze vis is dol op knuffelen

Denk je aan knuffelbaar en lief, dan denk je niet gauw aan een vis. Laat staan aan een Rode Papegaai Cichlide! Toch bestaan er dus kennelijk vissen die – hoe raar het ook klinkt – het wel prettig vinden om een beetje te knuffelen en wat liefde te krijgen.Neem nou bijvoorbeeld de vis van Bon Shaw. Zijn visje vindt het heerlijk om even lekker aangehaald te worden. Het lijkt wel een puppy!Bon schrijft bij zijn video: “Deze kleine jongen houdt me altijd in de gaten en hij doet er alles aan om mijn aandacht te krijgen. Als ik dan naar hem kijk begint hij vrolijk te beweging in de hoop dat ik naar hem toe kom. Ik heb nog een aquarium met een andere Rode Papegaai Cichlide er in en die is wel gek op me, maar wil niet aangeraakt worden. Het is net alsof ik een hond en een kat heb.”Hoe bizar en cool het ook is dat Bon met zijn vis kan knuffelen, willen we je toch vragen om je vis niet zomaar vast te grijpen om eens lekker over zijn of haar bolletje te aaien. Dat is echt iets wat je beter met een hond of kat kunt oefenen.