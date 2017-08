Meisje met hamer in haar mond gaat viraal

Voor een Amerikaanse tiener is een spelletje ‘waarheid, durven of doen’ bijna verkeerd afgelopen. Het 14-jarige meisje stopte een hamer in haar mond, maar kreeg die er niet meer uit.De 14-jarige Kaley uit de staat Louisiana was door haar vrienden aangespoord om het werktuig half te verorberen, al bleek dat niet zo’n goed idee. Ze kreeg de hamer er niet meer uit. Pas na lang aandringen kreeg ze het voorwerp losgerukt, maar niet voor ze een ‘hamerselfie’ getrokken had.