Terroriserende buurman moet de cel in

Een 81-jarige man uit Leersum die al jarenlang zijn buren het leven zuur maakt, moet drie maanden de cel in en heeft een contact- en gebiedsverbod gekregen. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag. Het conflict tussen de buren sleept al zeventien jaar.



De man heeft onder meer de auto's van zijn buren vernield, in oktober 2015 en maart 2016. Ook zou hij in april vorig jaar erfvredebreuk hebben gepleegd.



In het verleden is de man onverbeterlijk gebleken, betoogde de aanklaagster tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden, ondanks tal van bemiddelingspogingen, rechtszaken en het opleggen van een dwangsom van 300.000 euro. Hij staat bekend als het ,,monster van Leersum''.



De man en zijn buren hebben sinds 2000 een conflict over het recht van overpad.



Reacties

06-08-2017 10:51:45 EdgarPoe

shock therapie .... is zou zeggen tussen de kabels van een hoogspanningsmast

06-08-2017 11:49:55 botte bijl

burenruzie 2.0

