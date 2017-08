4000 euro vergoeding voor papegaaienbeet

Een klant die in een Duitse dierenwinkel door een papegaai is gebeten, heeft recht op een schadevergoeding van ruim 4000 euro. Dat heeft de rechter in Düsseldorf besloten.



De 45-jarige man liep in de herfst van 2009 de dierenwinkel binnen om een hamster te kopen. Plots werd hij aangevallen door een papegaai die hem in de rechterhand en -arm beet.



Hij eiste 6000 euro schadevergoeding en smartengeld omdat de agressieve vogel niet los rond had mogen vliegen. De eigenaar van de dierenwinkel betoogde dat de klant de papegaai had vastgepakt en geprovoceerd.



De rechter stelde het slachtoffer dinsdag in het gelijk. Hij bepaalde dat de dierenverkoper aansprakelijk is. De dierenhandelaar moet 500 euro smartengeld en 3600 euro vergoeding voor gederfde inkomsten betalen. Het slachtoffer van de papegaai kon zeven weken niet werken.

