Jack the Ripper dezelfde persoon als allereerste seriemoordenaar VS

De achterachterkleinzoon van de allereerste gedocumenteerde seriemoordenaar van de Verenigde Staten, Henry Howard Holmes, is ervan overtuigd dat zijn betovergrootvader en Jack the Ripper één en dezelfde persoon waren. En dat de politie hem op het spoor was en veel eerder had kunnen stoppen.De theorie van Jeff Mudgett is het onderwerp van een nieuwe documentaire op televisiezender History. De advocaat gaf zijn baan op om de zaak uit te pluizen en kreeg voor de reeks hulp van voormalig CIA-agent Amaryliss Fox. Hij liet onder meer het lichaam van zijn betovergrootvader opgraven en vergeleek de handschriften van de notoire seriedoders. En die blijken grote gelijkenissen te vertonen.Jack the Ripper is de bekendste van de twee. De seriemoordenaar slachtte in 1888 zeker vijf vrouwen af in het Londense Whitechapel. Dat deed hij in een tijdspanne van vier maanden. Opmerkelijk: zijn slachtoffers waren allemaal gruwelijk verminkt met de precisie van iemand die kennis had van de anatomie.En dat is meteen een belangrijke overeenkomst met de allereerste Amerikaanse seriemoordenaar, volgens Mudgett. Die was arts, apotheker en chemicus en had een extreem hoog IQ. Omdat hij veroordeeld werd voor oplichting, veranderde hij zijn naam van Herman Webster Mudgett in H.H. Holmes, toen hij van New Hampshire naar Chicago verhuisde in 1886.Daar bouwde hij zijn 'moordkasteel', waar zijn slachtoffers vanaf 1891 op gruwelijke wijze aan hun einde kwamen. Sommigen werden doodgeslagen, anderen gewurgd, vergast of gefolterd tot ze stierven.Het World's Fair Hotel moest in de eerste plaats onderdak bieden aan de vele gasten die de wereldexpo kwamen bezoeken in de stad, in 1893. Het telde honderd kamers, wandpanelen die weg konden schuiven, raamloze gangen en trappen die nergens heen leiden. Maar ook luiken in de vloer, waar lijken in een put vol zuur werden gedumpt, zodat er geen spoor van hen overbleef. Andere lichamen werden gevild en ontleed.H.H. Holmes liep uiteindelijk tegen de lamp toen hij zijn rechterhand Benjamin Pitezel en diens drie kinderen vermoordde, omwille van een oplichtingszaak. In de gevangenis bekende hij 27 moorden, maar volgens experts zouden het er wel 200 geweest kunnen zijn. ,,Ik ben geboren met de duivel in me", staat er te lezen in zijn bekentenis in 1896. ,,Ik kon er niets aan doen."Het zijn de handgeschreven notities die Mudgett als een volgende aanwijzing ziet dat H.H. Holmes Jack the Ripper was. ,,Hun handschriften lijken enorm op elkaar. Ze aasden ook op hetzelfde soort slachtoffers. The Ripper op prostituees, Holmes op vrouwen die de wereldexpo bezochten en verloren liepen in de grote stad. Hij pakte hen in met zijn charmes."De politie van Londen zou naar de VS gereisd zijn omdat ze een verband vermoedden, maar braken het onderzoek af. ,,Misschien omdat het geld op was", aldus Mudgett tegen de Britse krant The Mirror. ,,Ik denk dat ze vermoedden dat Jack the Ripper een Amerikaanse dokter was. Dat ze hem op het spoor kwamen toen hij zijn moorden pleegde en hem volgden toen hij terug naar huis ging. Maar ze keerden na een tijd terug en daardoor kon mijn voorvader gewoon zijn gang gaan. Tot het moment dat hij zijn hand overspeelde en werd gearresteerd."Nellie Pitezel was een van de slachtoffers van HH Holmes.Holmes werd uiteindelijk opgehangen op 7 mei 1896.