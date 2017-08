Man rijdt 40 jaar zonder motorrijbewijs

Een 56-jarige Nijmegenaar blijkt veertig jaar zonder motorrijbewijs te hebben rondgereden. De man werd betrapt toen hij op een motor onderweg was naar de rijschool waar hij zijn laatste motorrijles zou krijgen. Woensdag zou hij eigenlijk rijexamen hebben. De politie heeft zijn autorijbewijs ingenomen.



De politie spotte de man met een lasergun met 121 kilometer per uur op de Graafseweg in Nijmegen terwijl de toegestane snelheid daar 50 kilometer per uur is.



De man vertelde de politie dat hij de gevolgen accepteerde en dat dit er een keer van moest komen. De rechter besluit wat de hoogte van de boete is en wanneer de Nijmegenaar zijn rijbewijs terugkrijgt.

Reacties

04-08-2017 18:38:41 stora

Stamgast



WMRindex: 5.735

OTindex: 754

Hij heeft dus een rijbewijs, maar alleen niet voor de motor.

Die man kan dus gewoon goed rijden.

Dit is dus meer een centenkwestie.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: