Ongeduldige automobilist rijdt te vroeg van veerboot af

Haastige spoed is zelden goed. Dat ondervond ook deze man die blijkbaar niet kon wachten tot de veerboot volledig aangemeerd was. Hij belandde met auto en al in het water.De opmerkelijke beelden zouden afkomstig zijn uit de Krim en dateren al van september vorig jaar. De video wordt nu echter massaal gedeeld op sociale media.Volgens Russische media raakte de bestuurder van de auto niet gewond en kon hij zichzelf snel bevrijden. Hij zou dronken zijn geweest en niet beschikken over een geldig rijbewijs. Na zijn avontuur moest hij tien dagen achter de tralies zitten.Enkele duikers en een kraan waren enkele uren druk in de weer om de auto uit het water te vissen, waarna de veerboot kon aanmeren.