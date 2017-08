Dakloze man jarenlang als slaaf gehouden

De politie in Frankrijk heeft een stel aangehouden op verdenking van mensenhandel. Ze hebben jarenlang een dakloze als slaaf gebruikt. Het slachtoffer was onlangs, na vijf jaar van vernederingen, naar de politie gestapt.



Het stel bood de 59-jarige man in 2012 onderdak, maar al snel daarna namen ze zijn identiteitspapieren af. Hij werd gedwongen tot allerlei klusjes in de woning, circa 45 kilometer ten zuiden van Tours, zoals het huishouden, de tuin en dieren verzorgen.



Hij 'woonde' in een aanhanger achter in de tuin en kreeg restjes te eten. Het stel inde zijn uitkering. De verdachten worden verdacht van mensenhandel, meldt France Bleu.

