Gedupeerde vriendinnen ontmaskeren oplichters

Zes vriendinnen die bedonderd waren met nepkaarten voor Lowlands hebben de oplichters in Nijmegen weten te ontmaskeren. De vriendinnen waren voor duizend euro genept en vastberaden de oplichters terug te pakken. En dat is ze vorige week zondag gelukt.Marlie uit Zwolle wilde niets liever dan met haar vriendinnen uit Assen en Eelde naar Lowlands. Ze hadden een oproep op Marktplaats gezet. 'Door de advertentie op Marktplaats zijn we benaderd door een dame uit Nijmegen. Twee vriendinnen uit onze groep zijn vorige week naar haar toe gereden om de kaarten op te halen. Toen het geld en de kaarten waren overhandigd bleek na een minuut of twee dat de kaarten vals waren', vertelt Marlie aan Omroep Gelderland. Ondertussen was de verkoopster verdwenen.De vriendinnen lieten er geen gras over groeien en wilden de oplichter pakken. 'Dus we hebben wederom een oproep op Marktplaats gezet en binnen 24 uur hapte ze. Toen heeft ze contact met iemand anders van onze groep opgenomen.'Na een week lukte het de vriendinnen om opnieuw een afspraak met de vrouw te maken. Dit keer hadden ze contact gezocht met de politie in Nijmegen en werd een plan bedacht om samen met agenten de vrouw in de val te lokken. De vrouw kwam samen met een handlanger op een scooter aan. Bij de overhandiging van de kaarten werden de twee door agenten in de boeien geslagen. 'Het was superspannend. We hadden onze hartslag hoog in de keel zitten.'Marlie en haar vriendinnen kregen de rechtvaardigheid waar ze op gehoopt hadden. 'Het geld zijn we kwijt en we hebben nog steeds geen Lowlandskaarten. Dat is wel het zwarte randje van het verhaal. We hopen dat andere gedupeerden ook aangifte doen.'De politie in Nijmegen bevestigt dat er twee mensen zijn aangehouden. De kaarten waren volgens de politie goed nagemaakt. 'Koop nooit kaarten buiten de officiŽle kanalen om', luidt dan ook het advies.