Smartphones uit rijdende vrachtwagen gestolen

De politie heeft zaterdag een Roemeense vrachtwagenbende opgerold. Dat meldt het Openbaar Ministerie na een eerder bericht in De Telegraaf. Deze groep van vijf mannen, in de leeftijd van 33 tot 43 jaar, verbleef op vakantiepark De Zanding in Otterlo. Sinds het begin van 2015 roofden de mannen volgens de politie op spectaculaire manier vrachtwagens leeg, namelijk tijdens het rijden.In de nacht van 24 op 25 juli werd een partij iPhones op de A 73 ter hoogte van Horst uit een vrachtwagen gestolen. Dit gebeurde, meldt het Openbaar Ministerie, volgens de zogenoemde Roemeense methode: diefstal al rijdend op de snelweg.Het gaat om zeventien snelwegroven in Europa, waarvan minstens vijf in ons land. Het betrof hier vrijwel altijd ladingen met dure smartphones.De bende ging op even ingenieuze als levensgevaarlijke wijze te werk. Een auto reed voor de vrachtwagen en verminderde snelheid, zodat de vrachtwagenchauffeur van het gas moest. Daarna reed een andere, speciaal geprepareerde auto naar de achterkant van de oplegger.Uit een speciaal voor dit doel gemaakt dak klommen de rovers uit de auto om na het lopen over een anti-slipmat met een slijptol de deur van de oplegger te openen. De buit verdween via het dakraam in de auto. Volgauto's zorgden ervoor dat ander verkeer op afstand bleef.De politie deed tweeŽnhalf jaar onderzoek naar deze roofmethode. Ze bereidde een actie om de groep te ontmaskeren minutieus voor. Agenten in burger hielden de groep van vijf Roemenen al dagen in de gaten.Bij de inval in Otterlo werd een buit iPhones ontdekt met een waarde van 500.000 euro. Voor de deur stond de geprepareerde roofwagen.Een onderzoeksteam van de Landelijke Eenheid van de politie hoorde van deze rooftechniek via Transport en Logistiek Nederland. Het is onzeker of met de inval op het vakantiehuis de diefstallen voorbij zijn. Mogelijk zijn andere leden nog elders actief.