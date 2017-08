Piloot opgepakt omdat hij een jongetje liet vliegen

In Algerije is een piloot opgepakt, omdat hij een jongetje zijn vliegtuig liet besturen. De man werkt voor luchtvaartmaatschappij Air Algérie en vind zelf dat hij niets verkeerd heeft gedaan.De piloot zei op de Algerijnse televisie dat hij het jongetje een leuke tijd wilden bezorgen. Daarom mocht de jongen in de cockpit meekijken. Hij liet hem ook een stukje zelf vliegen, terwijl de piloot vanuit de stoel ernaast alles in de gaten hield.Er is nu niets misgegaan, maar dat was in het verleden wel eens anders. In 1994 stortte in Rusland een groot vliegtuig neer, nadat de piloot zijn zoontje van vijf liet vliegen. Alle inzittenden kwamen toen om het leven.