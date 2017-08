Inbreker als rat in de val door oplettende burger

WEESP - Een oplettende man heeft de politie zondag meer dan een handje geholpen bij de aanhouding van een inbreker.



De getuige zag in de J.A. Fijnvandraatlaan een man op het dak van een bedrijfsgebouw staan. Ook merkte hij op dat er een ladder tegen de gevel van het pand stond, twittert wijkagent Walter Langendorff.



Omdat hij vermoedde dat er werd ingebroken, haalde hij de ladder weg en belde de politie. Zijn vermoeden bleek juist: niet veel later sloegen agenten de 27-jarige Weesper in de boeien.

