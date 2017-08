Slordig geplaatste lantaarnpaal kost buurt een parkeerplek

Lange tijd is er hard gewerkt aan de Van Everdingenstraat in Alkmaar, waar net een nieuwbouwproject is afgerond. Het resultaat mag er zijn, alleen is er wel een klein foutje in geslopen.Op een foto van de parkeerplaatsen voor de fonkelnieuwe woningen is te zien dat degene die de lantaarnpaal heeft geplaatst, op dat moment waarschijnlijk nog niet wakker was.De paal, waar twee verkeersborden aan hangen, staat precies zo dat iemand die zijn auto in het parkeervak zou willen plaatsen er net niet langs kan.