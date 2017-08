Kinderen steeds slechter in schrijven

De schijfvaardigheid van leerlingen op basisscholen holt achteruit. Steeds meer kinderen hebben een onleesbaar handschrift, schrijven te langzaam of krijgen pijn in hun hand, meldt het AD.



Het gaat om zo'n dertig procent van de leerlingen, constateerde promovenda Anneloes Overvelde na onderzoek. Ze noemt het gebrek aan oefening de oorzaak voor het probleem. Volgens het AD is het probleem niet los te zien van de opkomst van tablets en laptops. Vooral jongens schrijven slecht.





Motorische kant

"Bij schrijven worden zowel taalkundige als motorische vaardigheden gevraagd", zegt Overvelde. "Als kinderen leren schrijven, hebben ze vooral aandacht nodig voor de motorische kant. Leerlingen moeten kilometers maken om automatisch te kunnen schrijven en de aandacht bij de lessen te kunnen houden."



Schrijfdocent Rijn van de Rozenberg zegt dat veel scholen het belang van schrijven onderschatten. "Die hele beweging doet zo veel met het brein. De kinderen die ik begeleid, gaan beter schrijven Ún spellen."

Reacties

02-08-2017 11:10:10 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.152

OTindex: 6

Ik heb de wereld rond geschreven en nog steeds een onleesbaar handschrift

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: