01-08-2017 17:49:02

@HHWB :

Weer wat geleerd! QuoteWeer wat geleerd!

Is een broodje aap, want als je echt wat geleerd had dan wist je dat pas bij meer dan 2gr pure amygdaline in cyanide en benzaldehyde wordt omgezet pas dodelijk is, dan zijn meer dan 3 kersepitjes.