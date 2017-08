Ruzie om plassende hond loopt uit de hand

Een 49-jarige man uit Putte is zaterdagavond vlakbij zijn woning aan de Bradfordstraat zwaar mishandeld door twee mannen. Aanleiding was een ruzie over een hondje dat eerder op de dag tegen de band van de auto van het slachtoffer had geplast.



Het mannelijke slachtoffer zag dat de hond tegen zijn auto plaste. Hij liep kwaad naar buiten en sprak de bazin van het hondje aan. Tijdens de ruzie die daarop volgde, zou de man de vrouw hebben vastgepakt. De echtgenoot van de vrouw kwam erbij en de politie kwam naar het huis toe om de ruzie te sussen.



De situatie leek met een sisser af te lopen, maar de echtgenoot ging ’s avonds toch nog samen met zijn zoon verhaal halen bij de man. Om half negen ’s avonds ‘stompten, schopten en sloegen ze het slachtoffer langere tijd’, aldus de politie. Ze sloegen de man onder meer met tuinmeubels. Daarna lieten ze het slachtoffer in hulpeloze toestand achter.



De vader (55) en de zoon (26) zijn aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De twee daders hadden volgens de politie ‘flink gedronken’.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: