Met 200 kilometer per uur naar Efteling

Een 37-jarige Limburger wilde zondagochtend wel heel graag met zijn gezin naar De Efteling. Hij reed met een snelheid van meer dan 170 kilometer per uur - na correctie - over de Midden-Brabantweg. Daar geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.



Een motoragent zag de Porsche van de man in de buurt van de Hasseltrotonde in Tilburg over de weg scheuren en ging achter hem aan.



De automobilist haalde pieksnelheden tot boven de 200 kilometer per uur. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en hij kreeg een proces-verbaal.

