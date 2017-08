Blikseminslag op 18 meter afstand vastgelegd

Een bliksemschicht die net voor je voeten de grond raakt. Het overkwam de fotograaf Peter Pammer. Hij legde het bijzondere moment vast.



De inslag vond op 23 juni plaats. Het gebeurde zon achttien meter voor Pammershuis in het Oostenrijkse dorpje Roggendorf. Wanneer een bliksem in de grond wegloopt, kan dit nog steeds gevaarlijk zijn. De spanning en de stroom worden namelijk verspreid over de omgeving. Achttien meter stelt dan niks voor. Daarnaast kan een toeschouwer verblind worden door het licht of kunnen de trommelvliezen scheuren door het harde geluid.



De foto werd op Twitter gezet door weervrouw Helga van Leur en is in korte tijd al meer dan honderd keer geretweet.



En terecht! Wat vooral bijzonder is aan de foto is dat te zien is hoe kleine bliksemschichten uit het veld naar boven schieten. Op het forum van Meteoros reageren leden dat zoiets nog nooit eerder is vastgelegd op de gevoelige plaat.



Leeft hij wel nog? Knap dat hij die foto heeft kunnen nemen.Leeft hij wel nog?

